Barcellona, infortunio per Leo Messi: "Starò fuori per un po'"

«Avevo voglia di iniziare la nuova stagione, ma sfortunatamente ho avuto un incidente nel primo allenamento che mi lascerà fuori per un pò». Così Lionel Messi commenta sul suo profilo Instagram l’infortunio che lo constringe a fermarsi e per il quale ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà e incoraggiamento.

«Ringrazio tutti per le dimostrazioni di affetto, sarei voluto essere con la squadra e con le persone che ci seguono negli Stati Uniti. Questa volta non sarà così, ma ci rivedremo presto. Un abbraccio a tutti». Messi salterà le due partite con il Napoli negli Stati Uniti previste per giovedì (ore 01:30) e sabato (ore 23:00).

Gli esami medici di oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo del polpaccio destro e non è chiaro se la Pulce sarà in campo con il Barça nella gara di esordio della Liga venerdì 16 agosto a Bilbao contro l’Athletic.

