L'Inter stringe per Dzeko, Perisic ad un passo dal Bayern Monaco

Ivan Perisic è ad un passo dal Bayern Monaco. Il giocatore croato, che non rientra nei piani tattici di Antonio Conte, è pronto a tornare in Bundesliga con i bavaresi che hanno offerto ai nerazzurri un prestito a 5 milioni più un riscatto oltre i 20 milioni di euro e un ingaggio al giocatore di sei milioni l’anno.

Tanto che Perisic non è partito con la squadra per l’amichevole di Valencia e nelle prossime ore potrebbe già volare in Germania per visite e firma prima dell’ufficialità. Anche Joao Mario non giocherà a Valencia, anche lui fuori dai pensieri del tecnico salentino anche se, al momento, non sembrano esserci trattative imminenti.

Imminente potrebbe essere il passaggio di Edin Dzeko proprio ai nerazzurri, anche se il centravanti bosniaco nell’amichevole di domani sera contro il Real Madrid, in programma allo stadio Olimpico, partirà titolare. Ma da lunedì ogni momento è quello buono per un trasferimento che potrebbe sbloccarsi con una nuova offerta nerazzurra che si avvicini ai fatidici 20 milioni richiesti da Petrachi, o con l'inserimento di qualche contropartita.

Magari quel Mauro Icardi che ancora è lontano dal sapere il suo futuro che, molto probabilmente, sarà ancora in Italia con Juventus, Napoli e Roma appunto sempre interessate. La Roma che nel frattempo sta per salutare Robin Olsen, il portiere scandinavo è vicinissimo al passaggio al Montpellier dove dovrebbe arrivare in prestito.

All’estero tiene banco la questione Neymar con il giocatore brasiliano che non è stato convocato per la prima di campionato che il Psg giocherà domenica sera contro il Nimes: «C'è una trattativa avanzata», ha spiegato Leonardo. E dalla Spagna rilanciano forte sul Real Madrid anche se il brasiliano tornerebbe di buon grado a Barcellona.

Ore decisive anche per quel che concerne il futuro di Mario Balotelli con l’ex giocatore di Inter, Milan e Manchester City che è sempre più vicino dal firmare con il Flamengo per un approdo in Brasile che sarebbe davvero inedito. Il giro dei bomber non si ferma con Radamel Falcao che è ad un passo dal Galatasaray: «Mi affascina il modo in cui si vive il calcio in Turchia - ha ammesso il colombiano - sarebbe emozionante in questa fase della mia carriera».

Il Barcellona invece potrebbe vendere due centrocampisti, visto l'affollamento di cui ha a disposizione l’allenatore Valverde, con Rakitic e Vidal che potrebbero cercare nuove avventure e l’Inter sembra essere molto vigile soprattutto sul cileno. Infine tegola per la Spal visto che il laterale Fares ha riportato la rottura del crociato, mentre Verre passa dalla Sampdoria al Verona.

