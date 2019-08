Cincinnati, Medvedev batte Goffin e vince il suo primo Masters 1000

Daniil Medvedev ha vinto il "Western & Southern Open", torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi pari a 6.056.280 dollari disputato sui campi in cemento di Cincinnati, negli Stati Uniti. In finale il giovane russo ha superato il belga David Goffin con il punteggio di 7-6 (3) 6-4 in un’ora e 39 minuti di gioco.

Per Medvedev, che in semifinale aveva eliminato il numero uno al mondo Novak Djokovic, si tratta del primo titolo Masters 1000 vinto in carriera, un trionfo che gli permette inoltre di guadagnare tre posizioni nella classifica Atp e attestarsi al quinto posto.

Nella top 10 perde due posizioni Kei Nishikori, sceso al numero 7, mentre lo spagnolo Roberto Bautista Agut entra per la prima volta tra i migliori dieci tennisti al mondo scalzando dal 10^ posto Fabio Fognini, ora 11^. Per quanto riguarda gli altri italiani, Matteo Berrettini sale di una posizione ed è 25^.

Un passo indietro per Lorenzo Sonego, ora al numero 48, e due per Marco Cecchinato, oggi 67^, mentre recupera una posizione Andreas Seppi (77^). Stabile Stefano Travaglia al numero 81, con Thomas Fabbiano in progresso di due posizioni, ora 87^ e settimo azzurro in top 100. Appena fuori c'è Salvatore Caruso, al numero 102, suo nuovo best ranking. Il 18enne Jannik Sinner si attesta al numero 131.

