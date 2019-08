Calciomercato: Neymar verso il Camp Nou, il Psg punta su Dybala

Il destino del giocatore più pagato della storia, Neymar, sovrasta le ultime giornate di calciomercato e la soluzione, che sembra imminente, potrebbe far partire un tardivo ma sconvolgente domino internazionale. Il Barcellona è deciso a vincere le ultime resistenze del Paris Saint Germain per accontentare il giocatore e i propri tifosi e la ricca Montecarlo, a margine del sorteggio dei gironi di Champions League, potrebbe essere la sede di un accordo

ultramilionario per un clamoroso ritorno.

Coinvolti nell'affare, con le valigie in mano da Barcellona verso Parigi, sono Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo e Ousmane Dembelè, il meno propenso a cambiare aria. Un ritorno di Neymar in Catalogna rimetterebbe in pista il Psg, a corto di attaccanti per gli infortuni di Mbappè e Cavani.

Nel mirino ci sarebbe anzitutto Paulo Dybala, che per talento ed età potrebbe non far rimpiangere troppo il brasiliano, anche se l'Inter spera sempre di strapparlo ai bianconero in uno scambio con Mauro Icardi, che però sembra più improbabile. L'argentino in rotta con il club nerazzurro avrebbe estimatori a Parigi, come il ds Leonardo, scampando così a complicati approdi in serie A. Alla Ville Lumiere sembra destinato anche il portiere del Real Madrid, Keylor Navas.

Se a Torino, sponda Juve, si cercano sempre compratori per Higuain e Mandzukic, a Milano l'Inter sembra non accontentarsi dei colpi messi a segno, specie in caso di partenza di Icardi, vorrebbe fare un ultimo tentativo per prendere dalla Lazio Milinkovic Savic, altro pallino di Conte, offrendo in cambio Politano, Gagliardini e soldi. Oggi ha firmato per i nerazzurri Cristiano Biraghi, che arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo. E' vicinissimo a lasciare la Fiorentina anche l'attaccante argentino Giovanni Simeone, che pare abbia trovato convincenti le profferte del Cagliari. Il club viola insiste sull'Udinese per arrivare a De Paul, obiettivo principale, ma tiene nel mirino anche Pedro del Fluminense.

A Napoli, il terzino Elseid Hysaj è pronto a dire sì alla corte del Valencia, che deve sostituire Cristiano Piccini, che si è fratturato una rotula e dovrà stare a riposo per un lungo periodo. La Roma, che ricevuto il No dello Shakhtar a cui aveva offerto Buanda, Olsen e soldi per la punta esterna Taison, sta cercando di blindare la difesa e si inquadra in questo contesto il probabile arrivo di Chris Smalling dal Manchester United. Intanto ha ceduto l'attaccante Defrel al Sassuolo. Il Milan sembra un po' arenato, anche perchè l'Atletico Madrid tiene duro su un prezzo troppo elevato per Correa. Così ora i rossoneri puntano su Mariano Diaz del Real. In fondo è sempre Madrid.

