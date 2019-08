Accordo con Sky: canale Dazn visibile sul satellite dal 20 settembre

Dazn ha siglato un nuovo accordo commerciale con Sky Italia che prevede anche l’apertura del canale satellitare Dazn1. Dal 20 settembre, gli abbonati Sky via satellite che attiveranno l’offerta Sky-Dazn, oltre ai contenuti in streaming di Dazn, avranno accesso anche al canale Dazn1, al numero 209 di Sky.

Su tale canale sarà possibile vedere alcuni dei principali eventi dell’offerta di Dazn, tra cui: tre partite a giornata di Serie A, due di Serie B per ogni turno e una selezione di calcio internazionale e altri sport.

«Dazn continua ad investire per far crescere la piattaforma e ampliare l’offerta di contenuti in streaming - dichiara l’Executive vice president Southern Europe di Dazn, Veronica Diquattro -. Allo stesso tempo, l’accordo con Sky consentirà ad un numero sempre maggiore di tifosi, compresi coloro che abitano in aree dell’Italia non ancora servite da un’infrastruttura tecnologica adeguata, di avere accesso attraverso il canale ad una selezione dei principali eventi sportivi di Dazn».

