Us Open, Djokovic dice addio ai sogni di gloria

Novak Djokovic ci ha provato, ha stretto i denti ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Dando addio ai sogni di gloria, che per lui - n.1 del mondo - avrebbe significato il terzo Slam stagionale, il 17mo in carriera. E invece, gli US Open hanno perso oggi il campione in carica e favorito numero uno del torneo, uscito di scena negli ottavi di finale dell’ultimo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese: a negare il pass ai quarti di finale al serbo, più che lo svizzero Stan Wawrinka, è stato un problema alla spalla sinistra che lo tormenta ormai da qualche tempo.

Sotto nel punteggio 6-4, 7-5, 2-1 contro 'Stanimal', qui trionfatore nel 2016, Djokovic nel quarto gioco del terzo set dopo l’ennesimo intervento medico ha deciso di abbandonare. Ma quando abbraccia fraternamente a rete l’avversario che qui lo aveva battuto nella finale di tre anni fa, il pubblico di New York lo contesta, ricoprendolo di fischi e «booooh», perchè forse avrebbe voluto che Novak fosse andato avanti (era già successo contro Londero e poi contro Kudla), quasi a regalargli un dramma sportivo in campo, che a queste latitudini è sempre molto apprezzato.

«Capisco il pubblico, mi dispiace - le parole del serbo, che agli US Open ha trionfato anche nel 2011 e 2015, in conferenza stampa - è venuto per lo spettacolo ed è arrabbiato perché io non gli ho potuto dare un match completo. Tanta gente non sa che cos'è successo e non puoi criticarla. Non doveva andare così, ma è andata così. Il dolore è costante da tre settimane, c'è un momento che senti di non poter più riuscire a fare un punto. Mi fermo, vorrei giocare la stagione indoor in Asia, ma chissà se potrò giocare Tokyo. La stagione non è ancora finita, quella degli Slam purtroppo sì ma non posso lamentarmi, perchè ho vinto due tornei su quattro. Ma ci sono grandi tornei ancora in programma e proverò a difendere il numero uno in classifica», ha aggiunto Djokovic che ha conquistato 4 degli ultimi 5 Major, vincendo 36 match su 37, arrivando a quota 16, due meno di Nadal e a quattro da Federer. Il rinato Wawrinka, che al terzo turno aveva piegato l’azzurro Lorenzi, si giocherà adesso il posto in

semifinale contro il russo Daniil Medvedev, n.5 del tabellone e forse il giocatore più in forma del circus.

Procede senza complicazioni al contrario la marcia di Roger Federer, che ha impiegato solo 79 minuti per superare il belga David Goffin (6-2 6-2 6-0), n.15 Atp. Lo svizzero, attuale n.3 del mondo e vincitore di cinque US Open consecutivi (2004-2008) affronterà nei quarti il ritrovato bulgaro Grigor Dimitrov, ex top five e adesso precipitato al n.78 della classifica Atp: agli ottavi ha superato l’australiano Alex De Minaur, n.38 del ranking, col punteggio di 7-5, 6-3, 6-4.

