Il nuovo corso degli Azzurrini: 4-0 sulla Moldavia a Catania

La nuova Under 21 di Paolo Nicolato riparte con una vittoria a Catania. Dopo aver accantonato la delusione dell’Europeo casalingo, gli azzurrini guidati dal neo commissario tecnico iniziano la nuova avventura con un’ottima vittoria per 4-0 ai danni della Moldavia grazie ai gol di Scamacca e Tumminello e alla doppietta di Frattesi.

Nell’amichevole del Massimino, utile a studiare e a perfezionare nuove soluzioni, l’Under 21 disputa una bella partita senza concedere nulla ai modesti avversari. Tante novità nello schieramento titolare con Nicolato che affida la fascia da capitano a Pinamonti, al centro dell’attacco azzurro con Kean e Scamacca sulle fasce mentre Zaniolo si posiziona nei tre di centrocampo.

In panchina, invece, il capitano "annunciato" Locatelli per un affaticamento muscolare, a riposo anche in vista della prima gara di qualificazione al prossimo Europeo contro il Lussemburgo. Nei primi minuti, però, gli azzurrini fanno tanta fatica ad imporsi nella metà campo avversaria. E’ Kean che prova ad accendere la luce e la prima chance arriva proprio dall’ex Juventus che al 22' raccoglie un pallone in area di rigore e calcia forte in porta ma trova la pronta risposta del portiere Agachi.

