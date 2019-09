Tennis, la spalla tormenta Djokovic: stagione forse già finita

Il n.1 del tennis mondiale Novak Djokovic rischia di chiudere anzitempo la stagione. L’infortunio alla spalla destra che ha contribuito alla precoce eliminazione (per ritiro) contro Stan Wawrinka negli ottavi degli US Open potrebbe infatti rivelarsi più serio del previsto.

Il fuoriclasse serbo, riferiscono i media specializzati, sarebbe andato in Svizzera per una visita di controllo che potrebbe richiedere un trattamento più lungo, se non addirittura una piccola operazione. Una soluzione così drastica ovviamente metterebbe in dubbio la sua presenza nei tornei dell’ultima parte della stagione, ATP Finals comprese.

Nella conferenza stampa a New York subito dopo la sconfitta a New York, Djokovic si era mostrato possibilista, dicendo di avere intenzione di partecipare ai prossimi tornei in calendario, i Masters 1000 asiatici di Tokyo e Shanghai.

© Riproduzione riservata