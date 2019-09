Atletica, il keniano Kamworor firma il record mondiale della mezza maratona

Il 26enne keniano Geoffrey Kamworor ha stabilito il nuovo primato mondiale di mezza maratona vincendo a Copenaghen con il tempo di 58'01''. L'impresa del tre volte campione del mondo della specialità migliora il precedente record di 58'18'' che era stato stabilito l'anno scorso a Valencia dall'altro keniano Abraham Kiptum.

Oggi Kamworor ha percorso gli ultimi 11 km di gara in solitudine, e sotto un'abbondante pioggia dal 37/o minuto di gara in poi, ma ciò non gli ha impedito di battere il primato che era il suo obiettivo stagionale.

Nella mezza maratona di Copenaghen, altri cinque atleti hanno corso sotto l'ora: Bernard Kipkorir si è piazzato secondo in 59'16'', mentre al terzo posto si è piazzato l'etiope Berehanu Wendemu Tsegu (59'22''). Fra le donne ha vinto l'etiope Birhane Dibaba Adugna in 1h05'57''.

