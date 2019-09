Tennis, wild card per Sinner alle Next Gen Atp Finals

Jannik Sinner sarà alle Next Gen Atp Finals di Milano. Il più forte classe 2001 del mondo (ha compiuto 18 anni lo scorso 16 agosto) ha ricevuto la wild card per partecipare al torneo riservato agli 8 migliori giocatori del ranking mondiale nati, quest’anno, a partire dal 1998 che si svolgerà dal 5 al 9 novembre nel nuovo Palalido "Allianz cloud".

A Milano ci sarà spazio anche per il vincitore del torneo di qualificazione che dall’1 al 3 novembre vedrà in campo allo Sporting Milano 3 i migliori 8 Next Gen italiani e che assegnerà il ruolo di riserva (alternate) per le Next Gen Atp Finals.

Il finalista, invece, parteciperà al Red Bull Next Gen Open, torneo organizzato da Red Bull e Atp. Dovesse Sinner (attualmente numero 12 nella Race to Milan) qualificarsi di diritto, la wild card andrebbe al giocatore italiano vincitore del torneo di qualificazione. In tabellone ci sarebbero dunque due giocatori italiani.

Da quest’anno Le Next Gen Atp Finals si disputeranno nel nuovo Palalido "Allianz Cloud" nel cuore di Milano, facilmente raggiungibile da ogni punto della città, che è stato recentemente inaugurato ed è uno dei templi storici dello sport milanese e nazionale.

