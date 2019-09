Marc Marquez in fuga dal primo giro: suo il Gp di Aragon, secondo Dovizioso

Marc Marquez (Honda) ha dominato e vinto, al termine di una fuga solitaria, il gp di Aragon. Partito dalla pole, il leader del mondiale MotoGp ha condotto la gara dal primo all’ultimo dei 23 giri.

Sul traguardo il suo distacco dal secondo, Andrea Dovizioso (Ducati), ha sfiorato i 5 secondi. Terza piazza per Jack Miller (Ducati).

Per Marquez si tratta dell’ottava vittoria in 14 gare, la quarta consecutiva sulla pista spagnola. Bella gara di Dovizioso, che ha rincorso ed acciuffato il podio nonostante la partenza dalla decima posizione.

Quarto posto per Maverick Vinales, quinto per Fabio Quartararo, entrambi su Yamaha. Gara invece anonima di Valentino Rossi, che ha tagliato il traguardo in ottava posizione. Dodicesimo Danilo Petrucci con la seconda Ducati ufficiale.

© Riproduzione riservata