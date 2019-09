Gp di Russia, vince Hamilton: terzo sul podio Leclerc

Lewis Hamilton interrompe la serie di vittorie della Ferrari vincendo il Gp di Russia, 16/a prova del Mondiale di Formula 1, che si chiude con una doppietta Mercedes visto il secondo posto di Valtteri Bottas. Terzo sul podio Charles Leclerc con la SF90, mentre Sebastian Vettel si è ritirato.

Hamilton, alla vittoria n. 82 in carriera, allunga ancora in testa alla classifica del Mondiale, portandosi a quota 322 grazie anche al giro veloce in gara. Il quarto posto sul circuito di Sochi, dove la Mercedes ha vinto sei gare su sei è andato a Max Verstappen, con la Red Bull.

"Non abbiamo mai mollato tutto il week end, è stato straordinario concludere così vedendo quanto sono stati veloci gli altri". Lewis Hamilton esulta per la vittoria (con doppietta Mercedes) conquistata a Sochi, la numero 82 della sua carriera, che lo avvicina sempre di più al suo sesto titolo mondiale.

"E' stato fantastico oggi - dice il britannico - devo ringraziare tutti, il team, una grandissima macchina. Adesso pensiamo a fare un passo alla volta senza inciampare. Aspettavamo da tanto questo successo (nelle ultime tre gare ha vinto la Ferrari ndr) e ogni vittoria per me è come la prima". "Partire quarto e chiudere secondo è davvero un'ottima cosa - sottolinea il compagno di scuderia, Valtteri Bottas -. Per la gara ci aspettavamo di vincere, dobbiamo il ritmo in qualifiche". (ANSA).

