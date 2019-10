Tennis, Berrettini agli ottavi a Shanghai: il sogno Atp Finals resta vivo

Matteo Berrettini si è qualificato per gli ottavi di finale al "Rolex Shanghai Masters", penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese.

Il 23enne romano, numero 13 del ranking mondiale e undicesima testa di serie, in piena corsa per le Atp Finals di Londra, ha sconfitto per 6-3 6-3, in un’ora e 11 minuti, il cileno Cristian Garin, numero 32 del ranking mondiale e che si era imposto al tie-break del set decisivo nell’unico precedente, disputato lo scorso giugno in finale a Monaco di Baviera.

Berrettini, semifinalista agli ultimi Us Open e alla vittoria numero 37 (contro 18 sconfitte) della stagione dove ha conquistato due titoli (Budapest e Stoccarda), attende lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 10 del ranking ed 8 del seeding, vincitore sullo statunitense Reilly Opelka.

È negli ottavi anche Fabio Fognini, ieri vittorioso su Andy Murray e domani in campo contro il russo Karen Khachanov che lo ha battuto pochi giorni fa a Pechino.

