MotoGp, nelle libere in Australia domina la Yamaha di Vinales

Venerdì di libere sotto il segno di Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha fa segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni di libere del Gran Premio d’Australia, 17esima prova stagionale del Mondiale MotoGp in programma sul circuito di Phillip Island.

Al mattino, su pista bagnata, Vinales gira in 1'38"957, precedendo Jack Miller di 147 millesimi e Marc Marquez di poco meno di 4 decimi. Alle spalle del Cabroncito Valentino Rossi con l’altra M1 a quasi un secondo dal compagno di squadra, quindi Danilo Petrucci mentre è decimo Andrea Dovizioso.

Brutta caduta per Fabio Quartararo alla curva 6: per fortuna nessuna frattura e solo un ematoma alla caviglia sinistra, ma per precauzione il francese non ha preso parte alla seconda sessione. Dove Vinales - stavolta sull'asciutto - si è confermato il più veloce in 1'28"824, rifilando quasi mezzo secondo alla Desmosedici di Dovizioso.

Di poco più lento Cal Crutchlow, quindi Petrucci, Miller, Marquez e Rossi, settimo a 0"612. A chiudere la Top Ten Rins, Morbidelli e Aleix Espargarò su Aprilia.

