MotoGp, troppo vento a Phillip Island: qualifiche rinviate a domani

È stato il vento il protagonista del sabato a Phillip Island. Le improvvise e violente raffiche che hanno spazzato il circuito sull'isola australiana hanno causato la cancellazione delle qualifiche. La pole della MotoGp verrà assegnata domani mattina (ora italiana 1:20 Q1, 1:45 Q2). Poco prima, alle 23.30 (ora italiana), si svolgerà il consueto warm up.

La gara invece è confermata alle 5 (ora italiana). Tutto questo programma però è soggetto all’andamento delle condizioni meteo. La scorsa notte infatti le terze e quarte prove libere sono state molto disturbate dal vento e dalla pioggia, che hanno battuto senza tregua tutta la zona in cui si trova la pista. Poi c'è stato l’incidente, per fortuna senza conseguenze, al portoghese della Ktm Miguel Oliveira.

La Safety commission, dopo aver ascoltato i piloti (alcuni dei quali, come Marc Marquez e Pol Espargaro) spingevano perché il programma restasse invariato), ha deciso di non far correre ai protagonisti della gara rischi inutili. Così ha annullato le qualifiche in programma stamattina, rinviandole a domani nella speranza che la situazione migliori. Oliveira mentre viaggiava a quasi 300 km/h è stato sospinto fuori pista dal vento.

Poteva finire in tragedia, ma per fortuna il portoghese della Ktm se l’è cavata con un grande spavento e un pò di contusioni. Aleix Espargarò, il pilota dell’Aprilia che era proprio dietro a Oliveira, ha raccontato di aver visto «chiaramente volare via» il suo collega portoghese.

Se neanche le qualifiche si potessero tenere regolarmente, per determinare la griglia di partenza del gran premio di Australia si terrà conto della classifica combinata dei tempi ottenuti nelle prime due sessioni delle libere. In tal caso la pole andrebbe a Maverick Vinales su Yamaha, ieri autore del miglior tempo sia sotto la pioggia del mattino, sia con il sole pomeridiano (quasi mezzo secondo inflitto al secondo, Andrea Dovizioso sulla Ducati, nella classifica combinata).

