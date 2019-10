Napoli-Atalanta finisce con un pari tra le polemiche

E’ finita 2 a 2 tra Napoli e Atalanta, con strascico finale di polemiche perchè da un presunto fallo da rigore su Llorente non assegnato alla squadra di Ancelotti è scaturito nel finale il rapido capovolgimento di fronte che ha portato la squadra orobica al definitivo pareggio. Il Napoli manca quindi l’aggancio dell’Atalanta al terzo posto.

La squadra di casa è andata in vantaggio al 16' con un colpo di testa di Maksimovic; il primo pari della squadra di Gasperini è arrivato al 42' grazie a Freuler e ad una indecisione del portiere partenopeo. Il nuovo vantaggio del Napoli al 71' con Milik che è scattato sul filo del fuorigioco ed ha superato il portiere avversario vanamente uscito fuori dall’area per contrastarlo ed ha quindi depositato comodamente in rete.

Poi a due minuti dal termine ecco il colpo di scena: Llorente viene cinturato in area ma per l’arbitro non è rigore, si può proseguire. E sulla ripartenza la squadra bergamasca pareggia con Ilicic. Subito le proteste dei napoletani in campo, c'è stato il consulto del Var ma il gol è stato convalidato, ovvero niente rigore ai partenopei. poi sono seguiti 8 minuti di recupero con i partenopei vanamente protesi in avanti per cercare il colpo del ko. In classifica Atalanta a quota 21, Napoli 18.

© Riproduzione riservata