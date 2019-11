MotoGp, Maverick Vinales vince il Gran Premio della Malesia

Maverick Vinales vince il Gran Premio della Malesia, penultima prova stagionale del Mondiale MotoGp. Alle spalle dello spagnolo della Yamaha Marc Marquez su Honda, terzo Andrea Dovizioso con la Ducati che precede Valentino Rossi con l’altra M1 ufficiale.

"Voglio dedicare questa mia bella vittoria a Munandar, il ragazzo scomparso nella Talent Cup". Dedica toccante e speciale per Maverick Vinales dopo la vittoria al Gran Premio della Malesia. Il pilota spagnolo della Yamaha, a Sepang, torna sul gradino più alto del podio e conquista il secondo successo stagionale: "E' stata una gara incredibile, preparata benissimo dal team - ha spiegato Vinales nel post gara - Sapevo di avere un bel potenziale e dopo il primo giro sono riuscito a prendere il comando. Peccato per l’Australia ma essere in prima posizione qui è bellissimo".

Vinales è successivamente tornato a parlare ai microfoni di Sky esaltando la sua grande prestazione: "Ero obbligato a partire bene dopo aver sbagliato lo start a Phillip Island. E sono molto felice di quello che siamo riusciti a fare contro rivali come Marquez e Dovizioso. Dal primo giorno mi sono trovato bene in moto, proprio come in Australia. Avevo una guida pulita e sono riuscito a spingere efficacemente, sapevo i miei punti di sorpasso e tra la 10 e la 11 ho superato Miller".

Poi sulla sua crescita stagionale: "Da Misano in poi ho fatto un cambiamento soprattutto nei primi giri. Abbiamo trovato un set-up migliore per tutte le condizioni, mi posso adattare meglio e oggi ho spinto davvero tanto". Infine sulle prestazioni della Yamaha: "Questi risultati mi danno tanta positività per la prossima stagione. In Malesia ho sempre sofferto mentre oggi sono riuscito a prendermi la chance di vittoria. Stiamo avendo un finale di stagione con più regolarità e tutti i piloti Yamaha come Rossi, Quartararo e Morbidelli stanno andando forte".

