Fabio Grosso nuovo allenatore del Brescia, esonerato Corini

Sarà Fabio Grosso il nuovo allenatore del Brescia al posto dell’esonerato Eugenio Corini. Il tecnico ha rescisso questa mattina il contrato che ancora lo legava Al Verona e con il club di Cellino firmerà un annuale con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Manca solo l'ufficialità.

Con il passaggio a Brescia, Fabio Grosso - campione del mondo 2006 - ritrovera la Serie A. Per l’allenatore nato a Roma da genitori abruzzesi è la prima occasione su una panchina della massima serie dopo le esperienze di Bari e Verona. Da giocatore invece ha giocato in massima serie con le maglie di Perugia, Palermo, Inter e Juventus.

L’eroe di Berlino, uno dei principali artefici di quella coppa del Mondo, sostituirà Eugenio Corini sulla panchina delle Rondinelle. I due sono stati compagni di squadra nel Palermo tra il 2004 e il 2006 ai tempi del Palermo. Dopo i play-off raggiunti con il Bari in Serie B nel 2017 e l’esperienza negativa con il Verona la scorsa stagione, Grosso ha la sua grande chance.

In Puglia allenò i Galletti per 46 volte con una media di poco superiore ad 1,60 punti a partita. Meno bene a Verona, dove in 36 partite chiuse con 1,44. Grosso predilige un 4-3-3 che ha mostrato ai tempi di Bari e Verona. Non ha disdegnato la difesa a 3 nel corso della sua carriera con centrocampo a 5 o a 4 e un trequartista dietro le due punte.

Ha anche utilizzato il 4-3-1-2 con cui Corini ha iniziato la stagione di A quest’anno, ai tempi delle giovanili della Juventus, la sua prima esperienza su una panchina. Il suo è un calcio propositivo che si basa sull'aggressività e sul possesso. Il Brescia ha le caratteristiche tecniche per affrontare la sfida e la filosofia di gioco del suo nuovo allenatore.

© Riproduzione riservata