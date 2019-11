Tennis, Sinner vince all'esordio nelle Next Gen Atp Finals

Esordio con vittoria per Jannik Sinner nel gruppo B alle Next Gen Atp Finals con i più forti Under 21 del mondo che per la prima volta scendono in campo sul veloce indoor dell’Allianz Cloud.

Il 18enne di Sesto Pusteria, numero 93 Atp ed in tabellone grazie ad una wild card, ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe, numero 46 del ranking mondiale, con il punteggio di 3-4 (4), 4-2, 4-2, 4-2.

I due si erano già affrontati tre settimane fa nei quarti dell’ATP 250 di Anversa quando l’azzurro la spuntò 6-3 al terzo.

