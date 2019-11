MotoGp nel segno dei Marquez: Alex compagno di Marc nel 2020

Alex Marquez a far coppia con il fratello Marc nella prossima stagione della MotoGp. A darne notizia la Honda Racing Corporation.

Il due volte campione del mondo della Moto2, quindi, ha firmato un anno di contratto con la Repsol Honda Team. Un team tutto in famiglia, quindi, con il più giovane Alex che va a far compagnia all’otto volte campione del mondo Marc Marquez nel 2020 per la sua stagione di debutto nella classe regina a bordo della Honda RC213V.

«Abbiamo deciso di prendere Alex Marquez prima di tutto perchè è il campione del mondo di Moto 2», commenta Alberto Puig, team manager della Repsol Honda Hrc. «È un punto di partenza. Se non era campione forse non avremmo preso questa decisione. La sua carriera è stata sempre ascendente, ha vinto in Moto 3 e Moto 2; è un pilota giovane e la Honda deve pensare anche al futuro».

«Ora si allenerà e farà i test con il team LCR perchè noi avevamo preso già Stefan Bradl. E per questo ringraziamo Lucio Cecchinello». Puig, quindi, smentisce che sulla decisione abbia pesato il parere di Marc Marquez. «A chi glielo ha chiesto, Marc ha sempre detto che sarebbe stato contento, ma non è stato lui a decidere e non ha preso parte alla trattativa».

