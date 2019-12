Inter show col Genoa: vince 4-0 e segna anche il giovanissimo Esposito

Segna anche Esposito Torna a vincere l’Inter di Antonio Conte, che a San Siro s'impone facilmente per 4-0 ai danni del Genoa. Decidono la doppietta di Lukaku e i sigilli di Gagliardini ed Esposito, il primo assoluto in Serie A per il baby classe 2002: i nerazzurri riagganciano la Juventus in vetta, mentre i liguri, all’ottava partita senza successi, restano in fondo alla classifica in piena zona retrocessione.

Come prevedibile sono i nerazzurri che fanno la gara sin dalle prime battute di gioco, costruendo la prima palla gol al 23' con Gagliardini, che gira di testa sul tocco di Biraghi: Radu è attento e con un grande intervento alza in corner. Neanche una decina di minuti più tardi, però, il portiere rossoblù non può nulla sulla zuccata di Lukaku, bravissimo a girare alla perfezione sul cross morbido di Candreva. Tempo di riprendere a giocare e sull'offensiva seguente l’Inter raddoppia: stavolta Lukaku offre a Gagliardini, che trafigge Radu con una conclusione di prima deviata anche da Romero. La squadra di Conte gestisce e va al riposo sul 2-0.

Ad inizio ripresa Lukaku fallisce il possibile tris, ma i nerazzurri non hanno problemi a controllare i ritmi del gioco e il risultato, chiudendo i conti con il rigore di Esposito (causato da un fallo di Agudelo su Gagliardini) e lo straordinario secondo gol di Lukaku. Prodezza del belga che sale a 12 gol in campionato e si distingue anche per il gran gesto di altruismo precedente, con cui ha lasciato calciare il penalty al giovane classe 2002, che festeggia così il suo primo sigillo nel massimo campionato italiano. Festa completa per l’Inter che riabbraccia anche Sensi, tornato in campo dopo gli infortuni che lo hanno tormentato.

