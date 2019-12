Tennis, lo scozzese Andy Murray rinuncia agli Australian Open per un infortunio

Comincia male il 2020 per Andy Murray che dovrà rinunciare agli Australian Open, il primo Slam dell’anno, a causa di una lesione pelvica. Lo riferisce la BBC. Il 32enne e tre volte vincitore di titoli Major ha infatti annullato la sua partecipazione al torneo che scatterà il 20 gennaio a causa di un problema all’anca.

«Ho lavorato così duramente per mettermi in condizione di poter giocare ai massimi livelli che ora sono tanto deluso dal non poter giocare in

Australia», le parole dello scozzese cinque volte finalista agli Australian.

Rientrato nel circuito dopo l’operazione all’anca un anno fa, Murray, precipitato al n.125 della classifica mondiale, non gioca dalla prima partita della Gran Bretagna nelle finali della Coppa Davis il mese scorso a Madrid. Secondo la BBC, Murray non tornerà in campo prima di febbraio.

© Riproduzione riservata