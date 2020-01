Combinata, trionfa Federica Brignone e Bassino è terza

E’ grand’Italia nello sci alpino femminile con Federica Brignone che ha vinto la combinata di Coppa del mondo di Altenmarkt-Zauchensee. A completare l’ottimo risultato della squadra azzurra il terzo posto di Marta Bassino ed il quinto di Elena Curtoni.

Brignone ha dominato il supergigante del mattino e ha saputo tenere nel successivo slalom speciale precedendo per 15 centesimi nel computo generale la svizzera Wendy Holdener. Per Fede Brignone, 29 anni di La Salle in Valle d’Aosta, figlia di Ninna Quario, quella odierna è la vittoria numero 12 in carriera in Coppa del mondo (32 i podi), la quarta in combinata dopo quelle ottenuto a Crans-Montana in Svizzera il 24 febbraio 2017, il 4 marzo 2018 e il 24 febbraio 2019.

Molto bene anche Bassino che dopo il secondo posto in superg ha mantenuto il piazzamento sul podio nella prova tra i pali stretti. Un ottimo bilancio per lo sci alpino al femminile in questo fine settimana dopo il secondo posto in discesa libera di ieri di Nicol Delago.

