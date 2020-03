Coronavirus, Venezia-Crotone e Cittadella-Pordenone a porte chiuse: rinviata Ascoli-Chievo

Venezia-Crotone e Cittadella-Pordenone, gare valide per la 9a giornata di ritorno della serie B in programma sabato 7 marzo, si giocheranno a porte chiuse. Lo ha disposto il presidente della Lega di serie B Mauro Balata.

"Visto il DPCM del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19", -si legge in una nota - con particolare riguardo all’art. 2 co. 1, lett. a) del predetto provvedimento, in base al quale "nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 [ovvero le Regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto] sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina fino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse".

Ascoli-Chievo è stata rinviata a data da destinarsi. Lo rende noto il club marchigiano. Ecco la nota: "A seguito dell'ordinanza n. 3, emessa in data odierna dal Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli avente ad oggetto 'misure urgenti in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19', la partita di campionato Ascoli-Chievo al momento risulta rinviata a data da destinarsi essendo sospese 'tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura' dalle ore 00:00 di mercoledì 4 marzo 2020 e fino alle ore 24:00 dell'8 marzo 2020 sul territorio della regione Marche, diverso da quello ricompreso nella circoscrizione territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino".

