Il Coronavirus colpisce anche il Real, squadra in quarantena e Liga sospesa

Si ferma anche il calcio spagnolo. La Liga e il campionato di Serie B iberico fermeranno le attività e non giocheranno le gare previste nei prossimi due turni.

Il campionato di calcio spagnolo è sospeso almeno per le prossime due giornate. Lo ha deciso la Liga, alla luce di quanto emerso questa mattina sulla "quarantena stabilita per il Real Madrid e i possibili casi di giocatori positivi di altre società", come si legge in un comunicato.

"La Liga ritiene che siano già in atto le circostanze per continuare con la fase successiva del protocollo di azione contro il Covid-19. Di conseguenza, in conformità con le misure stabilite dal regio decreto 664/1997 del 12 maggio", sulla protezione dei lavoratori contro i rischi relativi all’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, "dispone la sospensione almeno delle prossime due giornate».

"Questa decisione - chiarisce la nota - sarà rivalutata dopo il completamento delle quarantene decretate nei club interessati e altre possibili situazioni che potrebbero sorgere. La Liga, in qualità di organizzatore della competizione, ha provveduto a comunicarlo alla Federcalcio spagnola, al Consiglio dello sport e ai club".

© Riproduzione riservata