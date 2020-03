Coronavirus, l'Uefa propone lo slittamento degli Europei nel 2021

Gli Europei itineranti del 2020, inizialmente in programma dal 12 giugno al 12 luglio, subiranno uno slittamento a causa della pandemia di Covid-19. Secondo quanto si apprende, l'Uefa ha chiesto di disputarli a giugno-luglio 2021.

La decisione, annunciata questa mattina dai dirigenti dell’Uefa in una video-conferenza con le 55 federazioni europee, sarebbe stata accettata all’unanimità proprio per consentire il completamento dei rispettivi campionati, della Champions League e dell’Europa League, pronti a ripartire non appena lo consentirà la situazione sanitaria.

L’Uefa ha anche annunciato la creazione di due gruppi di lavoro: il primo si occuperà del calendario, con due suoi rappresentanti, due dell’Eca (European Club Association) e due delle federazioni europee; il secondo tratterà le conseguenze economiche delle decisioni prese. L’ufficialità delle decisioni prese dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio.

