Coronavirus, Lewis Hamilton in autoisolamento: non è malato

Il sei volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton è in autoisolamento da una settimana, ma non si sottoporrà al tampone per il Covid-19 «perché c'è tanta gente che ne ha molto più bisogno di me». Lo ha spiegato lui stesso su Twitter, dove ha voluto smentire le voci che circolavano sul suo conto.

«Voglio farvi sapere che sto bene - spiega -, anche se ci sono state chiacchiere sul mio stato di salute. Mi sono isolato a titolo precauzionale perché di recente ho preso parte a un evento al quale erano presenti due persone poi risultate positive».

Si tratta dell’attore Idris Elba e di Sophie Gregoire-Trudeau, moglie del Premier canadese. «Ho zero sintomi - aggiunge Hamilton - e ormai sono passati 17 giorni da quando ho visto Sophie e Idris».

