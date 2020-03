Nibali: «A Tokyo ci sarò», ma la preparazione è un rebus

Il coronavirus ha fermato il ciclismo sul più bello, proprio quando erano in programma i primi grandi appuntamenti della stagione. Anticipata di un giorno la conclusione della Parigi-Nizza (peraltro corsa senza spettatori), stop totale alla vigilia di Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico, i primi due obiettivi della stagione di Vincenzo Nibali.

Grande, inevitabilmente, la confusione di questi giorni, anche se Nibali ha le idee chiare: «Personalmente - ha dichiarato lo Squalo - non ho paura che mi sfuggano le Olimpiadi, l'anno prossimo a Tokyo ci sarò anch'io; l'unica cosa che non vorrei è dover correre un Giro più corto, perché i tre Grandi Giri devono restare tutti della stessa durata. L'importante sarà arrivare in buona condizione nel momento giusto».

