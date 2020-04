Calciomercato, Icardi in bilico tra Paris Saint Germain e Juventus

Il nome di Mauro ICARDI è sempre al centro del mercato, anche ai tempi del coronavirus. E’ come se il tempo si fosse fermato e il nastro fosse stato fatalmente riavvolto, riportando agli scenari dell’estate di un anno fa, quando dell’argentino si parlava tanto. Anzi, troppo. Il futuro del giocatore, che non è più di primissimo pelo, resta sempre incerto: il Paris Saint-Germain sembra orientato a riscattarlo dall’Inter, ma l’allenatore tedesco Thomas Tuchel non stravede per lui, come conferma la doppia esclusione dalla sfida degli ottavi di Champions vinta contro il Borussia Dortmund.

La Juve, che ha nel mirino anche Harry KANE del Tottenham, è sempre alla finestra; l’Inter pure e spera di monetizzare con la cessione di Icardi che, se da un lato sembra destinato a sostituire HIGUAIN in bianconero, dall’altro potrebbe cedere alla corte del Napoli. Da dove dovrebbe arrivare in nerazzurro Dries MERTENS, compagno di reparto di Romelu LUKAKU nella Nazionale belga, a parametro zero. L’idea di Aurelio De Laurentiis è di smantellare quel che resta di 'Sarrilandia', affidando in toto a Gattuso le scelte per il futuro prossimo: volti nuovi, entusiasmo, freschezza e ambizione, le parole-chiave.

L’Inter sa che LAUTARO spinge, perché - a dispetto delle dichiarazioni di facciata - gradirebbe la destinazione Barcellona, per il resto punta a chiudere la trattativa con GIROUD, in uscita dal Chelsea. NAINGGOLAN, di ritorno dal prestito a Cagliari, potrebbe finire alla Fiorentina ed entrare in un ipotetico affare legato al trasferimento a Milano di CHIESA. Resta da definire il futuro di TONALI del Brescia, che accende il derby d’Italia fra Juve e Inter.

Se l’affare Icardi dovesse saltare, la Juve punterebbe tutto su Arkadiusz MILIK, con il quale si sarebbe già accordato per la prossima stagione: il club bianconero avrebbe offerto come contropartita l’ex viola BERNARDESCHI, che non rientra come noto nei piani di Sarri. De Laurentiis, però, allo scambio più conguaglio, preferirebbe moneta sonante.

Si muove anche il Milan, che ha nel mirino il centrocampista e capitano dell’Olanda Under 21, Teun KOOPMEINERS, oltre al 18enne dell’Empoli, Samuele RICCI. Il nuovo allenatore Ralf RANGNICK punta su giovani di talento e con una forte personalità, ma anche a sfoltire il monte-ingaggi: per questo la posizione di DONNARUMMA resta in bilico. Per sostituirlo si fanno i nomi di MUSSO dell’Udinese e di MERET - portiere assai sottovalutato, ma dotato di classe e tecnica cristalline - del Napoli.

Il Real Madrid s'interroga su Achraf HAKIMI, che piace anche a Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Da oggi si parla anche di un interessamento del PSG che, per il resto, guarda anche al mercato italiano, concentrandosi in particolare su ALLAN del Napoli, da sempre nel mirino di Thomas Tuchel. Il Bayern è a un passo da SANE' del Manchester City e nazionale tedesco.

