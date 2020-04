Calcio e Coronavirus, l'Olanda pronta allo stop definitivo della stagione 2019-20

La Federcalcio olandese «non intende continuare» la stagione della Eredivisie, dopo che il governo nazionale ha esteso il divieto di eventi importanti fino al primo settembre a causa del coronavirus.

In questo momento Ajax e AZ Alkmaar sono in testa al massimo campionato dopo 26 partite, con l’Ajax in vantaggio per differenza reti. La KNVB in una nota ha dichiarato l’intenzione di «non continuare a giocare la competizione 2019-20», aggiungendo che però consulterà l’Uefa prima di prendere una decisione definitiva.

Se la Federcalcio olandese «non ha ancora annullato definitivamente le competizioni - spiega ancora la nota - è a causa delle difficoltà finanziarie nel settore del calcio, dovute alla crisi scatenata dalla pandemia».

I club della Eredivisie si incontreranno venerdì «per discutere le conseguenze» della decisione, mentre i campi di allenamento riapriranno «a condizioni rigorose» in modo che i giocatori possano riprendere a lavorare.

© Riproduzione riservata