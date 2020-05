Si apre alla ripresa degli allenamenti per le squadre. "E' consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento", si legge in una circolare del Viminale ai prefetti sulle misure da applicare a partire da domani.

