L'Inter cede Mauro Icardi al Paris Saint-Germain

Mancava solo l’ufficialità, arrivata nella tarda mattinata di oggi dall’Inter: Mauro Icardi diventa un giocatore del Paris Saint-Germain FC, che l’aveva preso in prestito nel settembre del 2019.

L’attaccante classe 1993 si trasferisce dunque a titolo definitivo al club francese, con cui ha appena conquistato il suo primo 'scudetto'. "Il club ringrazia il giocatore per le sei stagioni trascorse insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale", si legge in una nota dell’Inter.

Per assicurarsi il bomber, che ha come manager la moglie Wanda Nara, il Psg dovrebbe versare nelle casse dei nerazzurri 50 milioni di euro più 5 di bonus. L’ex sampdoriamo ha firmato per la formazione guidata in panchina da Thomas Tuchel un contratto quadriennale, fino al 30 giugno 2024.

