Buffon, 648 presenze in Serie A: è record, superato Maldini

Il derby per scrivere un’altra pagina di storia. Col fischio d’inizio di Juventus-Torino, anticipo della 30esima giornata di serie A, Gigi Buffon entra sempre più nel mito. Il 42enne portiere bianconero sale infatti a 648 presenze nel massimo campionato italiano, stabilendo un nuovo record: staccato Paolo Maldini, per 647 volte in campo fra il 1984 e il 2009 e raggiunto lo scorso dicembre in occasione della gara di Marassi con la Samp.

Buffon, in particolare, ha timbrato il cartellino per 168 volte col Parma e in 480 occasioni con la Juve fra il 1995 e il 2019, fatta eccezione per le stagioni 2006-07 (in serie B con i bianconeri) e 2018-19 (disputata in Ligue 1 col Psg). Terzo in questa speciale classifica ma più staccato è Francesco Totti, che si è fermato a quota 619. Buffon, che in serie A detiene anche il record di imbattibilità (porta inviolata per 974 minuti nel campionato 2015-16, fino al gol subito da Belotti in un altro derby), è anche il giocatore juventino con più presenze in A: 517 contro le 513 di Alessandro Del Piero che detiene però il record assoluto nel club con 705 mentre il 42enne portiere è a 670. Fra i primati di Buffon anche quello delle presenze in Nazionale: 176.

Oggi, dunque, l’ennesimo record raggiunto da uno dei più grandi portieri della storia, nel cui palmares personale figurano 9 scudetti, 5 Coppe Italia, 6 Supercoppe Italiane e una francese, una Ligue 1, una Coppa Uefa e, soprattutto, il Mondiale vinto in azzurro nel 2006.

All’appello manca l’agognata Champions League, sfiorata tre volte (Manchester 2003, Berlino 2015 e Cardiff 2017 le finali perse) e che proverà a inseguire ad agosto, col ritorno contro il Lione che potrebbe spalancare le porte della Final Eight di Lisbona. E fresco di rinnovo fino al 2021, SuperGigi è pronto ad andare oltre: c'è tempo per appendere i guantoni al chiodo.

© Riproduzione riservata