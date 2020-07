Formula 1, la Bbc: "Nel 2021 Alonso tornerà in pista con la Renault"

Fernando Alonso, due volte campione del mondo che si era ritirato dalla Formula 1 alla fine del mondiale 2018, tornerà nel 2021: secondo la Bbc il contratto con la Renault, che vedrà partire Daniel Ricciardo, sarebbe già stato firmato.

Renault non ha confermato la notizia. Alonso, 38 anni, tornerà nel circus dopo averlo lasciato alla fine di quattro deludenti stagioni con la McLaren, di cui è rimasto consulenze. Lo spagnolo aveva vinto il titolo nel 2005 e nel 2006 proprio con la Renault, per poi passare cinque anni in Ferrari senza sfiorare la vittoria del mondiale più prestigioso dell’automobilismo.

Ricciardo, attuale prima guida della scuderia francese, correrà nella prossima stagione proprio con la McLaren dove lo attende un contratto pluriennale.

