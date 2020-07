Fernando Alonso torna in Formula 1, dal 2021 correrà con la Renault

Il due volte campione del mondo Fernando Alonso tornerà dal 2021 in Formula 1 con la Renault. Ad annunciarlo tramite i propri canali social la scuderia francese.

Lo spagnolo, 39 anni alla fine di questo mese, ha lasciato la F1 alla fine del 2018, ma ha sempre tenuto la porta aperta per un potenziale ritorno. Tornerà nel team della scuderia francese con cui ha vinto due Mondiali, nel 2005 e nel 2006.

«È un grande orgoglio e un’immensa emozione tornare nella squadra che mi ha dato la possibilità all’inizio della mia carriera e che ora mi dà l’opportunità di tornare ai massimi livelli» ha detto il pilota. Alonso, che ha conquistato 32 vittorie e 97 podi in 314 Gran Premi, sostituirà il pilota australiano Daniel Ricciardo, che è alla McLaren alla fine di questa stagione.

«La Renault è la mia famiglia, i miei ricordi più preziosi sono qui, con i miei due titoli, ma guardo avanti - ha aggiunto il pilota spagnolo - I miei principi e le mie ambizioni sono in linea con quelle della squadra. I progressi della monoposto le danno credibilità in vista del 2022 e io condividerò tutta la mia esperienza con ingegneri, meccanici e compagni. Il team vuole tornare sul podio, come lo voglio io».

