Ciclismo, Froome lascerà il team Ineos a fine stagione

L’anno prossimo Chris Froome non correrà più per la Ineos. Lo ha reso noto il team, aggiungendo che il contratto con il campione britannico «termina a dicembre e abbiamo deciso di non rinnovarlo».

Il general manager della squadra ciclistica britannica, Sir Dave Brailsford, ha detto: «Stiamo facendo questo annuncio prima di quanto sarebbe normalmente il caso, per porre fine alle recenti speculazioni e consentire al Team concentrarsi sulla stagione a venire».

«È stato un decennio fenomenale con il Team - ha detto Froome - abbiamo raggiunto così tanto insieme e farò sempre tesoro dei ricordi. Attendo nuove entusiasmanti sfide mentre mi muovo nella prossima fase della mia carriera, ma nel frattempo il mio obiettivo è vincere un quinto Tour de France con il Team Ineos».

«Chris -ha aggiunto il presidente della Ineos- è stato con noi fin dall’inizio. È un grande campione e abbiamo condiviso molti momenti memorabili nel corso degli anni, ma credo che questa sia la decisione giusta per noi e per lui».

Brailsford ha aggiunto che «dati i suoi successi nello sport, Chris è comprensibilmente desideroso di avere una leadership di squadra unica nel prossimo capitolo della sua carriera - che non è qualcosa che siamo in grado di garantirgli a questo punto. Un allontanamento dal Team Ineos può dargli quella certezza. Allo stesso tempo, darà anche altri membri del nostro team le opportunità di leadership che anche loro hanno guadagnato e stanno giustamente cercando».

