MotoGp, a Quartararo la prima pole stagionale: Marquez terzo, Rossi undicesimo

È il pilota francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo a conquistare la prima pole position stagionale della classe MotoGp a Jerez de la Frontera. In prima fila anche Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) e Marc Marquez (Repsol Honda).

Migliore degli italiani Francesco Bagnaia (Ducati Prmac), quarto, mentre Andrea Dovizioso (Team Ducati) partirà in ottava posizione. Decimo Franco Morbidelli e solo undicesimo Valentino Rossi (Yamaha).

L'ultimo italiano, Danilo Petrucci, partirà invece in 14esima posizione non avendo superato il taglio del Q1. Quartararo ha conquistato la sua settima pole position in carriera con il tempo di 1'36"705 e ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales su Yamaha ufficiale di 139 centesimi e Marc Marquez, su Honda, di 157.

Pecco Bagnaia del Team Ducati Pramac, quarto qualificato e migliore degli italiani, è a 250 centesimi da Quartararo, davanti all’altra Ducati Pramac di Jack Miller, a 748. Sesto l’inglese Cal Crutchlow su Honda clienti, a 749 centesimi. Settimo qualificato Pole Espargaro su KTM a 788 centesimi davanti ad Andrea Dovizioso su Ducati ufficiale, a 830. Nono posto per Alex Rins su Suzuki, a 931 centesimi davanti a Franco Morbidelli del Team Yamaha Petronas a 969.

© Riproduzione riservata