Juve ko a Cagliari, la Roma vince a Torino ed è quinta: poker del Milan in casa Samp

Con un altro (ennesimo) scudetto già cucito sul petto, la Juventus non fa una bellissima figura a Cagliari, perdendo 0-2 alla Sardegna Arena. I rossoblu tornano a sorridere dopo otto turni di astinenza, grazie alla serata da sogno del debuttante classe 2000 Luca Gagliano: primo gol assoluto in Serie A seguito anche dal primo assist per il raddoppio di Simeone. Malissimo la formazione di Sarri, con molte novità ma irriconoscibile anche nei suoi elementi più qualitativi.

La Roma vince 3-2 in casa del Torino e sigilla definitivamente il quinto posto in classifica, aggiudicandosi la qualificazione ai gironi di Europa League, in attesa di riprendere l’avventura finale proprio nella competizione europea contro il Siviglia. Decidono i gol di Dzeko, Smalling e Diawara, mentre i sigilli granata di Berenguer e Singo non servono a nulla.

Dopo l’amaro e discusso ko con la Roma, la Fiorentina torna a vincere battendo in casa il Bologna. All’Artemio Franchi finisce 4-0 grazie alla tripletta di un super Chiesa e al sigillo di Milenkovic, al secondo gol di fila. Altro passo indietro invece per la formazione di Mihajlovic, che dopo un buon primo tempo si è sciolta nel corso della seconda frazione.

Il Milan torna subito a vincere in campionato: 4-1 il risultato finale a Marassi firmato dalla doppietta di Ibrahimovic, i sigilli di Calhanoglu e Leao, contro il gol della bandiera locale ad opera di Askildsen: i rossoneri si portano a -1 dai giallorossi, che però devono ancora scendere in campo con il Torino e in caso di successo chiuderebbero il discorso.

