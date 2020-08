L'Inter batte l'Atalanta ed è seconda, la Juve perde contro la Roma

In attesa di sapere chi sarà la terza squadra a retrocedere in Serie B, si è conclusa gran parte dell’ultima giornata di campionato di Serie A. La Juve, campione d’Italia, stacca la spina e perde l’ennesima gara di questa ripresa post-pandemia. La Roma ne approfitta, vince per 3-1, e conferma un quinto posto che significa, con più di un rimpianto, Europa League.

Nel match più atteso del sabato, l’Inter supera 2-0 l’Atalanta a Bergamo e, oltre a ufficializzare il secondo posto, si rilancia come principale alternativa futura al dominio bianconero.

I bergamaschi, invece, confermano per il secondo anno la partecipazione alla Champions League, stavolta da terzi in classifica e, pur fallendo il clamoroso traguardo dei 100 gol, si confermano di gran lunga miglior attacco della Serie A. La testa ora è rivolta al Psg per un altro traguardo storico che fa sognare i tifosi di una città che ha sofferto fin troppo.

