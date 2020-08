Champions, Juve vince 2-1 contro il Lione ma è eliminata: club esonera Sarri

Sfuma ancora la Champions League per la Juventus. I bianconeri sono stati eliminati dal Lione agli ottavi di finale: non è bastato vincere 2-1 nella gara di ritorno a Torino dopo che l'andata era stata vinta 1-0 dai francesi.

La doppietta di Cristiano Ronaldo aveva ribaltato il momentaneo vantaggio di Depay, ma in virtù dei gol segnati in trasferta a Lisbona ci va la squadra di Garcia.

L'eliminazione è fatale al tecnico Maurizio Sarri, esonerato dal club bianconero. "Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra - si legge in una nota della società - . La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano". Iniziano a circolare i primi nomi per la panchina della Juve nel dopo-Sarri: Simone Inzaghi, Zinedine Zidane e Roberto Mancini i più gettonati.

© Riproduzione riservata