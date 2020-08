Atletico Goianense, 4 calciatori positivi: federcalcio li autorizza a scendere in campo

La federcalcio brasiliana (Cbf) ha autorizzato quattro calciatori dell’Atletico

Goianense, club della massima serie, a scendere in campo contro il Flamengo in una partita della seconda giornata del 'Brasilerao', nonostante siano risultati positivi al test del coronavirus.

I giocatori dell’Atletico erano stati controllati domenica scorsa, e quattro di loro, già positivi a un precedente test, lo sono stati di nuovo. Ma la società dello stato di Goias ha chiesto alla Cbf di poterli ugualmente utilizzare spiegando che i quattro (asintomatici) si trovavano «nella retta finale della

contaminazione» e quindi, secondo il club, non sono più contagiosi. Inoltre sono reduci da una quarantena in isolamento durata dieci giorni.

Il presidente della commissione medica della federazione, Jorge Pagura, per spiegare l’inaspettato via libera alla presenza in campo dei quattro ha spiegato che «ci siamo basati su una norma del centro di controllo e prevenzione delle

malattie degli Usa, già fatta propria dall’organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui dopo un test positivo, una quarantena di dieci giorni è sufficiente per liberare i pazienti. Tutti i club ne sono al corrente, ed è una cosa che è

stata stabilita». «Anche in serie B - ha aggiunto Pagura - c'è stato un caso analogo, e ci siamo regolati alla stessa maniera».

