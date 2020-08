Coronavirus, cancellati i Mondiali di ciclismo in Svizzera

I Campionati del mondo di ciclismo su strada inizialmente previsti dal 20 al 27 settembre ad Aigle-Martigny in Svizzera sono stati annullati a seguito delle restrizioni - fino al 30 settembre sono vietati grandi eventi con più di mille persone - per la pandemia di Covid-19 esistenti nella Confederazione elvetica. Lo rende noto l’UCI, la federazione internazionale di ciclismo, e spunta l’ipotesi di uno spostamento nel Bel Paese.

«Data l’importanza sportiva dei Campionati del mondo su strada, l’UCI chiarisce che lavorerà alla ricerca di un progetto alternativo per garantire che l’edizione 2020 possa svolgersi nelle date inizialmente programmate con priorità in Europa», ha comunicato l’UCI. Possibile lo spostamento della rassegna iridata in Italia.

Papabili sono Emilia Romagna o Veneto. La decisione sarà presa entro l’1 settembre. Le gare in programma potrebbero però essere solo due, la corsa in linea femminile e quella maschile. L’Emilia Romagna con Bologna ha ospitato l’apertura dell’inizio del Giro d’Italia del 2019 e sogna nei prossimi anni di poter ospitare le prime tappe di un’edizione del Tour de France.

