Paltrinieri show al Sette Colli: trionfo e nuovo record europeo nei 1500 metri stile libero

Gregorio Paltrinieri nella storia al Trofeo Sette Colli di Roma. Il nuotatore azzurro al termine di una gara sublime nei 1500 metri stile libero batte per oltre un secondo il suo stesso record europeo, che di conseguenza era anche il primato italiano, e lo riscrive in 14'33"10.

Vasche perfette per il carpigiano, che fa subito il vuoto ed è costante nel ritmo. Oltre al record, vittoria al Sette Colli e titolo italiano per il fuoriclasse delle lunghe distanze. Secondo posto per Domenico Acerenza col record personale in 14'49"98.

«È tutto troppo bello. Sentivo la nuotata come mai prima, capivo che stavo facendo un buon tempo. 14'33 è davvero ottimo, sono davvero contentissimo. Ho fatto una bella gara, me ne sono accorto anche solo nuotando che stavo facendo bene, ma non pensavo così tanto», ha detto Paltrinieri a fine gara.

«Credo di essere stato sempre coraggioso negli anni a fare quel che volevo fare - spiega il carpigiano ai microfoni di Rai Sport affrontando il tema del suo recente cambio di allenatore - sentivo che era il momento giusto per cambiare. Ho deciso di andarmene, mi è piaciuto da subito. Mi sto divertendo».

