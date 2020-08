Rottura totale tra Messi e il Barcellona, dall'Argentina sicuri: "Sarà addio"

Una rottura totale che getta nel panico i tifosi blaugrana e una città che aveva accolto la Pulce nel 2000, con l’argentino inserito nel settore giovanile per poi debuttare in prima squadra il 16 novembre 2003.

L’inizio di una lunga storia d’amore che sembrava non dovesse finire mai: Messi nella Ciudad Condal ha vinto, ha messo su famiglia, si vedeva in blaugrana fino a fine carriera.

Ma ora nel suo futuro potrebbe esserci altro: dall’Inter di Suning che potrebbe riportare in Italia il dualismo con Ronaldo al Manchester City del mentore Guardiola, passando per potenze economiche come anchester United o Psg, senza escludere un esilio dorato nella Mls o un romantico finale di carriera nella sua Rosario, vestendo la maglia del Newell's Old Boys.

