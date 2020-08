Pogba positivo al Coronavirus, non convocato dalla Francia

Paul Pogba è risultato positivo al Covid-19 ed è stato escluso dalla lista dei convocati della Francia per i prossimi impegni in Nations League. Il commissario tecnico Didier Deschamps ha deciso di convocare al suo posto Eduardo Camavinga.

Tra i convocati della nazionale francese anche lo juventino Adrien Rabiot. Questa la lista completa: Lloris, Maignan, Mandanda, Digne, Dubois, L. Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F.Mendy, Upamecano, Varane, Camavinga, Kantè, Nzonzi, Rabiot, Sissoko, Aouar, Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikonè, Marziale, Mbappè.

Anche il centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombelè è risultato positivo al Covid-19 e non è stato inserito da Deschamps nella lista dei convocati per gli impegni in Nations League.

