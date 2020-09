Barcellona, Messi fa retromarcia: "Resto qui, non voglio una battaglia con il club"

«Resto al Barcellona, mai avrei fatto causa al club della mia vita": in una intervista concessa a Goal Lionel Messi ha annunciato la sua decisione. Resterà in blaugrana fino alla fine del suo contratto, il 30 giugno 2021.

Durante l’intervista l’argentino ha sottolineato di «non essere felice a Barcellona» e di aver espresso il desiderio di lasciare il club in passato, ma che l'unico modo per andarsene era attraverso una battaglia legale. "Non avrei mai fatto causa al club della mia vita». «Ho detto al club, specialmente al presidente, che volevo andare via - ha sottolineato -. Glielo ho detto tutto l’anno".

"Credevo che fosse arrivato il momento farsi da parte. Credevo che il club avesse bisogno di più giovani, nuove persone e pensavo che il mio tempo a Barcellona fosse finito». «Continuerò al Barça e il mio atteggiamento non cambierà - ha aggiunto -. Farò del mio meglio. Voglio sempre vincere, sono competitivo e non mi piace perdere».

© Riproduzione riservata