Pasticcio Roma: Diawara era fuori dalla lista, contro il Verona rischia il 3-0 a tavolino

Pasticcio in lista per Diawara, e la Roma rischia lo 0-3 a tavolino per la partita di sabato al Bentegodi, col Verona.

Il centrocampista è stato infatti per errore inserito nella lista dei 25 giocatori tra gli under 22, quando ha in realtà compiuto i 23 anni il 17 luglio scorso, e dunque non avrebbe potuto essere schierato.

In casi precedenti, casi analoghi sono costati la sconfitta a tavolino, e lo 0-0 della partita non è stato ancora omologato dal giudice sportivo

