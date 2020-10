F1, Bottas conquista la pole al Gp Eifel: Leclerc in seconda fila

Valtteri Bottas su Mercedes conquista la pole position al Gp Eifel in Germania. Il finlandese ottiene la 14esima pole in carriera girando sul circuito del Nurburgring in 1'25"269 e infligge oltre due secondi e mezzo di distacco al compagno di squadra Lewis Hamilton (1'25"525), con l’altra Mercedes.

In seconda fila Verstappen a 0"293 da Bottas davanti a un super Charles Leclerc (+0"766) che riporta la Ferrari in seconda fila. Delusione per l’altro ferrarista Sebastian Vettel, eliminato nella Q2 che partirà 11esimo.

Al quinto posto in griglia si piazza il britannico della Red Bull Alexander Albon (1'26"047) che precede i due piloti della Renault, l’australiano Daniel Ricciardo (1'26"223) e il francese Esteban Ocon (1'26"442). A completare la top ten l’inglese Lando Norris (McLareen - 1'26"458), il messicano Sergio Perez (Racing Point - 1'26"704) e lo spagnolo prossimo ferrarista Carlos Sainz (McLaren - 1'26"709).

Partirà in sesta fila con l’undicesimo tempo il tedesco Sebastian Vettel eliminato nel Q2 con la seconda Ferrari. Per la Mercedes l’ennesimo record: oltre a rappresentare la 72esima prima fila completa nella sua storia (ottava quest’anno), si tratta della 12esima pole consecutiva, di cui 11 conquistate da inizio anno su 11 gran premio.

