Giudice sportivo, Juve-Napoli 3-0 a tavolino: un punto di penalizzazione ai campani

Juve-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica per i partenopei. Questa la decisione del giudice Sportivo Mastrandea che ha comunicato di aver applicato «le sanzioni previste dall’art.53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto».

Secondo il giudice sportivo «il reclamo proposto dal Napoli in ordine alla regolarità della gara è da ritenersi inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate».

Per il giudice non c'è, alla luce delle norme sportive, «la fattispecie forza maggiore», ed «è preclusa la valutazione» sulle decisioni dell’autorità sanitaria.

Il Napoli farà ricorso contro la decisione del giudice sportivo sul ko 3-0 a tavolino contro la Juventus. Il club presenterà tutti documenti che dimostrano le decisioni delle autorità sanitarie sulla base dei contagi covid19 e che rendevano impossibile il viaggio a Torino che il Napoli aveva già organizzato.

