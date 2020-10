Fabio Fognini è risultato positivo al coronavirus. Il tennista ligure sarebbe dovuto scendere in campo oggi, per fare il suo esordio al "Forte Village Sardegna Open", nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 271.345 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del resort a Pula, in Sardegna.

